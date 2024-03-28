«Хабаровские авиалинии» вводят дополнительный рейс из Хабаровска в Охотск

Авиакомпания «ХабАвиа» в весенне-осенний период 2024 года вводит дополнительный регулярный рейс 419/420 из Хабаровска в Охотск и обратно. Вылеты запланированы со 2 мая по 26 октября по четвергам и субботам. Выполняться они будут на самолете Ан-24, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Продажа билетов на рейсы 419 и 420 авиакомпания намерена открывать во второй половине каждого месяца, предшествующего полетам. Как объяснил перевозчик, поэтапная ежемесячная продажа билетов на дополнительные регулярные рейсы вызвана необходимостью сохранения в резерве билетов с учетом повышенного сезонного спроса на данном направлении.
\ «ХабАвиа» также уточняет, что при необходимости и с учетом планового технического обслуживания самолетов рассмотрит предложения о введении внеплановых дополнительных рейсов по просьбе администрации Охотского округа. Рейс из Хабаровска будет отправляться в 10:40 и прибывать в Охотск в 14:10, в обратном направлении самолет будет вылетать в 15:10 и прибывать в краевую столицу в 18:40.