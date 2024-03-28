«Хабаровские авиалинии» вводят дополнительный рейс из Хабаровска в Охотск

\ «ХабАвиа» также уточняет, что при необходимости и с учетом планового технического обслуживания самолетов рассмотрит предложения о введении внеплановых дополнительных рейсов по просьбе администрации Охотского округа. Рейс из Хабаровска будет отправляться в 10:40 и прибывать в Охотск в 14:10, в обратном направлении самолет будет вылетать в 15:10 и прибывать в краевую столицу в 18:40.