«Ограничить блогеров». Почему талантливые сварщики уходят в доставку пиццы

Промышленники, HR-специалисты, кадровики бьют тревогу: остро не хватает рабочих рук. Не только в Кузбассе — по всей стране. Почему молодёжь не идёт в эту сферу и как поднять престиж человека труда, корреспонденту «АиФ в Кузбассе» рассказал директор учебно-производственного центра «Молодость Запсиба» Юрий Бычков.
Не в почёте.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Юрий Михайлович, сегодня рекордно низкая безработица, но обратная сторона медали — невозможно найти квалифицированные рабочие кадры. И с каждым годом ситуация усугубляется. В Кузбассе эксперты говорят о том, что сокращается количество трудоспособного населения — некому работать. А что думаете вы?
Юрий Бычков: Причин здесь несколько. Во-первых, молодёжь не хочет работать руками. Это считается непрестижным. Они хотят стать блогерами, артистами, певцами. О том, как эта «элита» хорошо живёт, как много денег зарабатывает, как знаменита и почитаема, мы видим каждый день с экранов телевизоров и в интернете. Это активно раскручивается средствами массовой информации.
Рабочие профессии не в почёте, они не пропагандируются, не продвигаются. Единственное, о чём нам постоянно говорят, что рабочих рук не хватает. Эту ситуацию я наглядно вижу по нашему учебно-производственному центру. Если ещё лет пять назад приходило много ребят получить рабочую специальность — слесаря, токаря, сварщика (за 30 лет мы выпустили более 2000 подростков), то теперь практически никого нет. Сегодня же среди наших обучающихся увеличивается доля выпускников специализированных школ.
Во-вторых, это демографическая ситуация — низкая рождаемость, люди уезжают из Кузбасса, все стремятся в Москву, Санкт-Петербург, потому что там выше заработная плата, но производство-то всё в основном в регионах!
Повлияла на ситуацию и специальная военная операция: туда в большинстве своём ушли рабочие-профессионалы.
Востребованы рабочие профессии во всех отраслях экономики — сварщики, слесари, токари, электрики, швеи, закройщицы, водители, металлурги, шахтёры, строители и даже управленцы. Сейчас беда с кадрами везде и у всех.
Нет желания работать.
— В городе много техникумов и колледжей, где готовят как раз рабочие руки. Куда они уходят?
— Есть у меня знакомый, руководит небольшой производственной компанией. У него имеется свой токарный цех, где делают запчасти и выполняют заказы для угольной промышленности. И 70% станков стоит по той причине, что нет токарей. С этой профессией уже много лет у нас большая беда — огромный дефицит. Компании перекупают друг у друга оставшиеся кадры, предлагая специалистам выгодные условия.
Чтобы решить проблему, он пришёл в техникум, где готовят молодёжь по этой специальности, и предложил директору забрать сразу весь выпуск. Это около 20 человек. На что руководитель посоветовал поговорить с ними. И оказалось, что выпускники не хотят идти на производство простыми рабочими. Не планируют трудиться по профессии — им тяжело, кого-то просто родители заставили получить образование. А кто и думает об этом, то хочет идти сразу в мастера или руководители. Даже те, кто получает рабочую специальность, идти в рабочие не хотят. Они лучше пойдут консультантами в супермаркеты или в доставку.
Вспоминаю одного нашего ученика — талантливого сварщика. Он бросил учёбу и ушёл на доставку пиццы, сказал — деньги нужны. И тут не только нежелание трудиться руками, но и уровень заработной платы.
Встретил я как-то нашего выпускника. Он говорит: «Тружусь на основной работе, таксую в свободное время — ипотеку взял».
Сейчас человек труда не может заработать себе на квартиру. Я уже не говорю о том, что жить более или менее хорошо он не может. Отсюда и закономерный вопрос: зачем молодёжи рабочие специальности, где нужно вкалывать, терять своё здоровье и получать за это копейки?
Должна быть чёткая программа.
— Как сделать рабочие специальности привлекательными для молодёжи?
— У государства должна быть обнародованная и всем понятная доктрина, программа, направленная на подготовку и поддержку рабочих, я бы сказал, производителей. Пока я этого не вижу.
И начинать нужно с детского сада — гнуть чёткую линию воспитания человека труда: прививать любовь к работе руками. В школе поддерживать увлечение техническими предметами — физикой, математикой, геометрией. Уделять этому больше внимания. Сейчас ведь даже черчения в школе нет!
Нужно вернуть нормальные полноценные уроки труда, а не то, что есть сейчас. Детей не учат работать с инструментами, читать чертежи, не прививают любовь к изготовлению натурального продукта своими руками.
Предприятия, где трудятся рабочие, должны создавать свой «золотой фонд» из тех, кто созидает: обеспечивать их отдых и оздоровление, награждать, поощрять, поддерживать, как было в Советском Союзе.
Руководителями должны ставиться люди, которые прошли путь производственника на конкретном предприятии, видели всё изнутри, знают проблемы, а не просто являются чьими-то детьми или родственниками. К такому начальнику и у рабочих будет уважение.
Не стоит забывать о наставничестве на производстве. Таких людей, которые не только знают о проблемах, но и могут их решить, всё меньше и меньше. Их нужно ценить и уважать, поддерживать. Например, материально, чтобы человек был заинтересован в передаче опыта.
Ограничить на экранах телевизоров и в интернете раскрутку блогеров, певцов, артистов, тех, кто ничего не производит. Умы и способности пиарщиков сконцентрировать на людях труда, на раскрутку конкурсов профессионального мастерства, приглашать победителей на программы, в ток-шоу. Пусть наши известные певцы выступают для них! Пусть концерты звучат в их честь! Нужно говорить о тех, кто что-то производит, изобретает. Человек труда должен почувствовать свою значимость.
Конечно, на всё это нужно время. Быстрого результата ждать не стоит. Но начинать действовать нужно сейчас. И тогда, возможно, лет через 15−17 мы добьёмся желаемого результата.
А сегодня единственное (как я вижу), что можно сделать, чтобы привлечь рабочие кадры, это поднять заработную плату. Причём уже молодым. Они должны приходить и сразу получать достойную зарплату за конечный результат.
Государство должно работать на имидж рабочего и вкладывать в это все свои ресурсы, иначе через пару лет ситуация с кадрами может достичь точки невозврата. Великая страна должна иметь развивающуюся экономику и соответствующее образование, тогда будет развиваться и культура, и спорт, и институты социальной помощи и поддержки.
— Почему так мало квалифицированных кадров? И что с этим делать?
— Проблема в образовании. Во-первых, нет училищ. Раньше рабочие руки воспитывались там, была хорошая практическая подготовка. Сегодня её не хватает.
Пришли к нам в центр сварщики из колледжа на стажировку. Мы им дали задание, а оказалось, что они ничего не умеют. Пришлось начинать с азов и всё показывать — как выставлять оборудование, как пользоваться им, как изготовить качественное изделие с соблюдением требований техники безопасности в условиях реального производства. Это базовые знания и навыки, которые ребята должны были получить в колледже в полном объёме.
И откуда возьмутся профессиональные рабочие? Учебные заведения не заинтересованы в результате — они выполнили контрольные цифры по набору, сколько-то выпустили и забыли, а кого на выходе получили — это уже проблема самих выпускников. А они должны быть ответственны за результат выпуска, а не за цифры по приёму.
Решение я вижу в организации выполнения реальных заказов на практических занятиях. Опираясь на более чем 30-летний опыт работы нашего центра, не побоюсь рекомендовать создание и развитие на базе учебных заведений профессионального образования подобных центров. Если пригодится наш опыт, буду только рад.