«Ограничить блогеров». Почему талантливые сварщики уходят в доставку пиццы

Чтобы решить проблему, он пришёл в техникум, где готовят молодёжь по этой специальности, и предложил директору забрать сразу весь выпуск. Это около 20 человек. На что руководитель посоветовал поговорить с ними. И оказалось, что выпускники не хотят идти на производство простыми рабочими. Не планируют трудиться по профессии — им тяжело, кого-то просто родители заставили получить образование. А кто и думает об этом, то хочет идти сразу в мастера или руководители. Даже те, кто получает рабочую специальность, идти в рабочие не хотят. Они лучше пойдут консультантами в супермаркеты или в доставку.