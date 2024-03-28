В Кировском районе Красноярска с улиц откачали талые воды

​Администрация Кировского района совместно с муниципальным предприятием «САТП» заблаговременно организовала профилактическую работу по грейдированию дорог и вывозу снега с мест возможного подтопления. Сейчас специалисты чистят водосточные канавы вдоль домов и каналов под улично-дорожной сетью от снега и мусора, который скопился за зиму, а также проводят профилактическую работу с население по предупреждению паводков.