В Кировском районе Красноярска с улиц откачали талые воды

В Кировском районе Красноярска провели откачку талой воды. Об этом рассказали в мэрии.
Скопление талых вод произошло вблизи многоквартирных домов и школ, расположенных в низменной местности. Рабочие оперативно откачали воду на улице Алёши Тимошенкова, 161, Академика Павлова, 28, Семафорной, 303 и 305, Коммунальной, 2 г и 20. Также поступали обращения от жителей домов по улице Щорса, 64, проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», 94, переулка Автобусного, 4. На всех адресах приняты противопаводковые меры.
Также в зону подтопления ежегодно попадают дома частного сектора в посёлке Суворовский. Среди них улица Лихачева, Автомобилистов, Пожарского, Олейникова, Минина, Черняховского, переулок Гаражный.
Администрация Кировского района совместно с муниципальным предприятием «САТП» заблаговременно организовала профилактическую работу по грейдированию дорог и вывозу снега с мест возможного подтопления. Сейчас специалисты чистят водосточные канавы вдоль домов и каналов под улично-дорожной сетью от снега и мусора, который скопился за зиму, а также проводят профилактическую работу с население по предупреждению паводков.
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