Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске в воскресенье ограничат движение транспорта в районе жд вокзала

31 марта в краевую столицу прибудет поезд минобороны.

Источник: AmurMedia

В это воскресенье в Хабаровске будет ограничено движение транспорта в районе железнодорожного вокзала, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

31 марта в связи с проведением агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» движение транспортных средств будет ограничено с 5:00 до 16:00 по улице Ленинградской на участке от Христорождественского Собора до переулка Ленинградского.

Также будет ограничена парковка личного транспорта в районе проведения мероприятия.

Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок в районе проведения мероприятия.

Напомним, 31 марта на железнодорожном вокзале краевой столице состоится агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» (6+). В Хабаровск прибудет поезд минобороны. Все желающие смогут бесплатно увидеть экспонаты на нескольких железнодорожных платформах.

В рамках работы агитпоезда будут развернуты молодежные дискуссионные площадки «Разговор о самом важном» с участием известных общественных деятелей, Героев Российской Федерации и военнослужащих — участников СВО; проведение телемостов с военнослужащими ВВО, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.