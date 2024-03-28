В Хабаровске в воскресенье ограничат движение транспорта в районе жд вокзала

В это воскресенье в Хабаровске будет ограничено движение транспорта в районе железнодорожного вокзала, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
31 марта в связи с проведением агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде» движение транспортных средств будет ограничено с 5:00 до 16:00 по улице Ленинградской на участке от Христорождественского Собора до переулка Ленинградского.
Также будет ограничена парковка личного транспорта в районе проведения мероприятия.
Просьба к жителям и гостям города учитывать данную информацию при планировании поездок в районе проведения мероприятия.
Напомним, 31 марта на железнодорожном вокзале краевой столице состоится агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» (6+). В Хабаровск прибудет поезд минобороны. Все желающие смогут бесплатно увидеть экспонаты на нескольких железнодорожных платформах.
В рамках работы агитпоезда будут развернуты молодежные дискуссионные площадки «Разговор о самом важном» с участием известных общественных деятелей, Героев Российской Федерации и военнослужащих — участников СВО; проведение телемостов с военнослужащими ВВО, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.