Игрок БК «Иркут» попал в символическую пятёрку лучших по итогам регулярки

По итогам регулярки Никола Мишкович в среднем за игру набирал 19,5 очков с процентом реализации трёхочковых бросков 35,7 процента, двухочковых — 52,2 процента, штрафных — 67,7 процента. Выполнял 6,2 подбора, причём, 4,4 из них — на своём щите. Также выполнял 1,9 результативной передачи, 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота.