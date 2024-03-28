В Красноярске будут бесплатно учить IT-специальностям

Всего здесь действует 21 обучающая программа. Среди них разработка компьютерных игр, мобильных приложений, аналитика данных, цифровое моделирование бизнес-процессов, программирование на Python и множество иных направлений. При этом все ученики проходят стажировку в одной из 13 компаний — индустриальных партнеров СФУ.