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В Красноярске будут бесплатно учить IT-специальностям

КРАСНОЯРСК, 28 марта, ФедералПресс. Цифровая кафедра Сибирского федерального университета открыла возможность бесплатного получения дополнительного образования по IT-специальностям. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Учиться могут не только студенты СФУ, но и других вузов: Сибирского института бизнеса, управления и психологии, Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС, Красноярского государственного аграрного университета, Сибирского юридического института МВД, Красноярского института железнодорожного транспорта, а также студенты славянских университетов Душанбе и Бишкека», — пояснила глава проекта «Цифровая кафедра СФУ» Анастасия Раскина.

Всего здесь действует 21 обучающая программа. Среди них разработка компьютерных игр, мобильных приложений, аналитика данных, цифровое моделирование бизнес-процессов, программирование на Python и множество иных направлений. При этом все ученики проходят стажировку в одной из 13 компаний — индустриальных партнеров СФУ.

Продолжительность программ в среднем составляет девять месяцев. Итогом становится диплом о профессиональной переподготовке.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что красноярские специалисты по IT смогут получить льготную ипотеку.

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