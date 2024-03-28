В Красноярске будут бесплатно учить IT-специальностям

«Учиться могут не только студенты СФУ, но и других вузов: Сибирского института бизнеса, управления и психологии, Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС, Красноярского государственного аграрного университета, Сибирского юридического института МВД, Красноярского института железнодорожного транспорта, а также студенты славянских университетов Душанбе и Бишкека», — пояснила глава проекта «Цифровая кафедра СФУ» Анастасия Раскина.
Всего здесь действует 21 обучающая программа. Среди них разработка компьютерных игр, мобильных приложений, аналитика данных, цифровое моделирование бизнес-процессов, программирование на Python и множество иных направлений. При этом все ученики проходят стажировку в одной из 13 компаний — индустриальных партнеров СФУ.
Продолжительность программ в среднем составляет девять месяцев. Итогом становится диплом о профессиональной переподготовке.
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