Минкульт посоветовал учреждениям Перми пересмотреть репертуар после теракта

Напомним, в результате трагедии в «Крокус Сити Холл» погибли 143 человека, более 100 пострадали. Во время теракта в зале, где должен был состояться концерт группы «Пикник» находилась уроженка Пермского края с мужем. Им удалось спастись: из зала они выползали под пулями.