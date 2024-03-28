Минкульт посоветовал учреждениям Перми пересмотреть репертуар после теракта

Министерство культуры Пермского края посоветовало учреждениям пересмотреть репертуар на фоне теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает 59.RU.
После трагедии, случившейся вечером 22 марта, губернатор региона Дмитрий Махонин на два дня (23 и 24 марта) отменил развлекательные мероприятия в Прикамье. Краевые власти решили не продлевать запрет на проведение культурных событий, однако учреждениям рекомендовали пересмотреть и при необходимости скорректировать репертуар на ближайшие выходные — 30 и 31 марта.
«Каждое учреждение самостоятельно решает и, если вводит замену, публикует информацию на сайте и в соцсетях», — рассказали 59.RU в Министерстве культуры Пермского края.
Напомним, в результате трагедии в «Крокус Сити Холл» погибли 143 человека, более 100 пострадали. Во время теракта в зале, где должен был состояться концерт группы «Пикник» находилась уроженка Пермского края с мужем. Им удалось спастись: из зала они выползали под пулями.