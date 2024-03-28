В Кемерове подорвут лёд на Томи в районе Коммунального моста

Ранее мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщал, что прогноз погоды позволяет ожидать спокойного паводка — высота снега и запас в нём воды ниже, чем годом раньше. Но всё будет зависеть от температуры и осадков в марте и апреле.