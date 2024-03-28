Завтра, 29 марта, в 14 часов в Кемерове подорвут лёд на Томи в районе Коммунального моста. Для безопасности с 13.50 до 14.15 приостановят движение транспорта через Кузнецкий мост.
Толщина льда на Томи составляет около 50 см, и буровзрывные работы на этом участке нужны для беспрепятственного пропуска ледохода.
Ранее мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщал, что прогноз погоды позволяет ожидать спокойного паводка — высота снега и запас в нём воды ниже, чем годом раньше. Но всё будет зависеть от температуры и осадков в марте и апреле.
А по данным правительства, оперативные службы и службы жизнеобеспечения Кузбасса готовы к паводку. Приведены в готовность почти 12 тысяч человек, свыше 3,3 тысяч единиц спецтехники, 223 плавсредства, по два беспилотника и аэробота.