Несколько автобусных рейсов отменили в Хабаровском крае

Так, сейчас не ездят автобусы из районного центра на 10:40 и 16:10, а также из Эльбана на 12:00 и на 17:25. В администрации делают все возможное, чтобы восстановить движение транспорта по привычному расписанию. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием. Пока предварительных данных о том, когда вернутся четыре привычных рейса, нет. Обо всех изменениях власти будут сообщать дополнительно.