Несколько автобусных рейсов отменили в Хабаровском крае

Администрация Амурского района Хабаровского края сообщает о том, что с 20 марта произошел сбой автобусного сообщения по маршруту № 124 из Амурска в Эльбан. Несколько рейсов пришлось отменить.
— Произошел сбой в связи с острой нехваткой водительского персонала категории D (уволился водитель), в связи с чем временно не выполняются рейсы из Амурска и Эльбана, — рассказали в администрации Амурского района.
Так, сейчас не ездят автобусы из районного центра на 10:40 и 16:10, а также из Эльбана на 12:00 и на 17:25. В администрации делают все возможное, чтобы восстановить движение транспорта по привычному расписанию. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием. Пока предварительных данных о том, когда вернутся четыре привычных рейса, нет. Обо всех изменениях власти будут сообщать дополнительно.