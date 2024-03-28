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В Красноярском крае в 2023 году 466 человек заболели дифиллоботриозом

Дифиллоботриозом заболели 466 жителей Красноярского края в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за 2023 год дифиллоботриозом заразились 466 жителей. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что показатели превысили многолетние значения.

Дифиллоботриоз — это маленький паразитирующий червь. Он поселяется в желудке человека. И часто из-за него может развиться еще и анемия. То есть, гемоглобина в крови станет меньше. Главный источник заражения — это рыба. Чаще всего пресноводная: щука, окунь, налим, судак. Впрочем, паразита можно подхватить даже попробовав лосося, горбушу или кету.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, большинство заразившихся в нашем регионе — это взрослые люди.

Способы профилактики простые. Рыбу надо готовить порциями. Крупные куски надо жарить не менее 20 минут, а котлеты не менее 15.

здоровье