В Красноярском крае в 2023 году 466 человек заболели дифиллоботриозом

Дифиллоботриоз — это маленький паразитирующий червь. Он поселяется в желудке человека. И часто из-за него может развиться еще и анемия. То есть, гемоглобина в крови станет меньше. Главный источник заражения — это рыба. Чаще всего пресноводная: щука, окунь, налим, судак. Впрочем, паразита можно подхватить даже попробовав лосося, горбушу или кету.