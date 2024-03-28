Эксперт Бычков назвал причины, по которым не хватает рабочих кадров

«Во-первых, молодёжь не хочет работать руками. Это считается непрестижным. Они хотят стать блогерами, артистами, певцами. Рабочие профессии не в почёте, они не пропагандируются, не продвигаются. Если ещё лет пять назад к нам приходило много ребят получить рабочую специальность — слесаря, токаря, сварщика, то теперь практически никого нет», — говорит Юрий Бычков.