Эксперт Бычков назвал причины, по которым не хватает рабочих кадров

Директор учебно-производственного центра «Молодость Запсиба» Юрий Бычков рассказал «АиФ в Кузбассе», почему молодёжь не идёт в сферу рабочих профессий и как поднять престиж человека труда. По мнению эксперта, причин несколько.
«Во-первых, молодёжь не хочет работать руками. Это считается непрестижным. Они хотят стать блогерами, артистами, певцами. Рабочие профессии не в почёте, они не пропагандируются, не продвигаются. Если ещё лет пять назад к нам приходило много ребят получить рабочую специальность — слесаря, токаря, сварщика, то теперь практически никого нет», — говорит Юрий Бычков.
Также он считает, что на нехватку рук повлияла низкая рождаемость и высокая миграция в крупные города. В зону СВО тоже ушли рабочие-профессионалы.
Эксперт сказал, что рабочие профессии востребованы во всех отраслях экономики — сварщики, слесари, токари, электрики, швеи, закройщицы, водители, металлурги, шахтёры, строители и даже управленцы.