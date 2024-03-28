В Красноярске 28 марта пройдут взрывные работы на Торгашинском месторождении

Первый из них так и называется предупредительный. Это один долгий звуковой сигнал. Он подается в самом начале, при вводе режима опасной зоны. Второй сигнал — боевой. Это два продолжительных сигнала, которые звучат непосредственно перед взрывом. Третий сигнал — отбой. Сирены завоют три раза и коротко. Их будет слышно после окончания работ.