В Красноярске 28 марта пройдут взрывные работы на Торгашинском месторождении

Об этом рассказали в городской администрации. Там пояснили, что взрывы прогремят с 12:00 до 18:00.
Радиус опасной зоны составит 550 метров. В зоне проведения работ специалисты будут подавать предупредительные звуковые сигналы.
Первый из них так и называется предупредительный. Это один долгий звуковой сигнал. Он подается в самом начале, при вводе режима опасной зоны. Второй сигнал — боевой. Это два продолжительных сигнала, которые звучат непосредственно перед взрывом. Третий сигнал — отбой. Сирены завоют три раза и коротко. Их будет слышно после окончания работ.