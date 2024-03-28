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В Красноярске 28 марта пройдут взрывные работы на Торгашинском месторождении

28 марта на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы.

Источник: Комсомольская правда

Об этом рассказали в городской администрации. Там пояснили, что взрывы прогремят с 12:00 до 18:00.

Радиус опасной зоны составит 550 метров. В зоне проведения работ специалисты будут подавать предупредительные звуковые сигналы.

Первый из них так и называется предупредительный. Это один долгий звуковой сигнал. Он подается в самом начале, при вводе режима опасной зоны. Второй сигнал — боевой. Это два продолжительных сигнала, которые звучат непосредственно перед взрывом. Третий сигнал — отбой. Сирены завоют три раза и коротко. Их будет слышно после окончания работ.