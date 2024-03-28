Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка

«У нас есть конкретные селекционные задачи. Мы создаем сорта либо с оригинальной формой цветка, в частности, так называемые лилиецветные тюльпаны — это любимая форма тюльпана в Стамбуле, например. В нашей селекции тоже есть такие сорта. И еще наши ученые создают сорта с поздним цветением, при этом у нас когда тюльпан зацветает поздно, особенно в степи, в Симферополе, начинаются суховеи. И мы стараемся создать сорта, устойчивые к суховеям», — рассказала Зыкова.