Они как лилии: в Крыму выводят тюльпаны с оригинальной формой цветка

«У нас есть конкретные селекционные задачи. Мы создаем сорта либо с оригинальной формой цветка, в частности, так называемые лилиецветные тюльпаны — это любимая форма тюльпана в Стамбуле, например. В нашей селекции тоже есть такие сорта. И еще наши ученые создают сорта с поздним цветением, при этом у нас когда тюльпан зацветает поздно, особенно в степи, в Симферополе, начинаются суховеи. И мы стараемся создать сорта, устойчивые к суховеям», — рассказала Зыкова.
Успешным примером такой селекции она назвала тюльпан сорта «Скиф», который расцветает в конце апреля. Он чрезвычайно засухоустойчив, а его малиново-фиолетовые цветки имеют форму лилии.
«В Реестре селекционных достижений Российской Федерации находится 20 сортов тюльпанов, выведенных селекционерами Никитского ботанического сада», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Светлана Плугатарь.
Среди них уже ставшие известными сорта «Галина Уланова», «Роман-Кош», «Звездопад», «Крымская степь», «Золото скифов», «Снег пушистый» и другие.
В этом году сорта селекции Никитского ботанического сада на традиционном Параде тюльпанов не представлены. Главной темой стали новинки европейской селекции, которых представлено сразу около сорока. Всего на сезон 2024 года в саду было высажено 159 сортов тюльпанов, более 105 тысяч луковиц.