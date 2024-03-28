Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2024 году

Как написано в федеральном законе «Об образовании», вы имеете право учиться в любой удобной для вас школе, хоть в соседнем дворе, хоть в другом конце города. Но гарантированное место есть только в школе, которая закреплена за домом, где ребенок прописан. В остальных — только если останутся свободные места.