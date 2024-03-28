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Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2024 году

С 1 апреля в Башкирии начинается запись в школу будущих первоклассников. Как подать документы правильно и без нервотрепки, какие нужны документы и у кого есть льготы. Мы подготовили ответы на самые важные вопросы.

Источник: РИА "Новости"

1. В каком возрасте пора идти в первый класс?

В первоклассники зачисляют мальчиков и девочек, которым на 1 сентября 2024 года исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Но ситуации в жизни бывают разные, поэтому по договоренности с управлением образования района и директором школы, можно отвести ребенка чуть младше или старше. Уверены, вам пойдут навстречу.

2. В какую школу подавать документы?

Как написано в федеральном законе «Об образовании», вы имеете право учиться в любой удобной для вас школе, хоть в соседнем дворе, хоть в другом конце города. Но гарантированное место есть только в школе, которая закреплена за домом, где ребенок прописан. В остальных — только если останутся свободные места.

Распределением школ между домами занимается местная администрация. Чтобы уточнить, какая досталась вам, позвоните в местный отдел образования или найдите на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий».

3. Когда нести документы?

Документы принимают в два этапа.

  1. До 30 июня идет прием детей «по прописке» и льготников. Не позднее 3 июля школа издаст приказ о зачислении в 1 класс. Такое бывает чрезвычайно редко, но если льготников и прописанных окажется больше, чем в принципе мест в школе, решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна будет местная администрация.
  2. С 6 июля и до 5 сентября будет проходить прием документов у других желающих попасть в эту школу. Если, конечно, остались свободные места. Приказ о зачислении в этом случае директор подпишет через три дня после приема заявления. Но если все первоклассники, приписанные к школе, быстро подадут заявление и в школе останутся свободные места, то прием «не по прописке» начнется пораньше. Следите за новостями на официальном сайте школы. Узнать, сколько в какой школе осталось свободных мест, можно по ссылке.

4. Как подать документы?

Непосредственно в школе;

Заказным письмом с уведомлением о вручении;

Онлайн через «Госуслуги», республиканский портал «Госуслуг» или на сайте «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». Но в этом случае документы о льготах нужно будет принести в школу отдельно.

5. Какие необходимы документы?

  • Паспорт родителя (оригинал и копия)
  • Свидетельство о рождении (оригинал и копия)
  • Справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).

Дополнительно вам могут понадобиться:

  • документы, подтверждающие опеку или попечительство;
  • справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
  • копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем);
  • документы, подтверждающие льготы.

Также вам дадут подписать:

  • согласие на обработку персональных данных,
  • а также вы должны ознакомиться с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.

6. У кого есть льготы?

Зачислят в первую очередь:

  • Будущих первоклассников, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе.
  • Детей участников СВО.
  • Детей сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета — в заведения, где есть интернат.
  • Детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в том числе гражданских — в заведения без интерната по месту жительства.

Очередность формирования классов такая:

  • Братья-сестры учащихся
  • Льготники
  • Дети по прописке
  • Дети не по прописке.

образование