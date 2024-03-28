Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2024 году

1. В каком возрасте пора идти в первый класс?
В первоклассники зачисляют мальчиков и девочек, которым на 1 сентября 2024 года исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Но ситуации в жизни бывают разные, поэтому по договоренности с управлением образования района и директором школы, можно отвести ребенка чуть младше или старше. Уверены, вам пойдут навстречу.
2. В какую школу подавать документы?
Как написано в федеральном законе «Об образовании», вы имеете право учиться в любой удобной для вас школе, хоть в соседнем дворе, хоть в другом конце города. Но гарантированное место есть только в школе, которая закреплена за домом, где ребенок прописан. В остальных — только если останутся свободные места.
Распределением школ между домами занимается местная администрация. Чтобы уточнить, какая досталась вам, позвоните в местный отдел образования или найдите на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий».
3. Когда нести документы?
Документы принимают в два этапа.
- До 30 июня идет прием детей «по прописке» и льготников. Не позднее 3 июля школа издаст приказ о зачислении в 1 класс. Такое бывает чрезвычайно редко, но если льготников и прописанных окажется больше, чем в принципе мест в школе, решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна будет местная администрация.
- С 6 июля и до 5 сентября будет проходить прием документов у других желающих попасть в эту школу. Если, конечно, остались свободные места. Приказ о зачислении в этом случае директор подпишет через три дня после приема заявления. Но если все первоклассники, приписанные к школе, быстро подадут заявление и в школе останутся свободные места, то прием «не по прописке» начнется пораньше. Следите за новостями на официальном сайте школы. Узнать, сколько в какой школе осталось свободных мест, можно по ссылке.
4. Как подать документы?
Непосредственно в школе;
Заказным письмом с уведомлением о вручении;
Онлайн через «Госуслуги», республиканский портал «Госуслуг» или на сайте «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». Но в этом случае документы о льготах нужно будет принести в школу отдельно.
5. Какие необходимы документы?
- Паспорт родителя (оригинал и копия)
- Свидетельство о рождении (оригинал и копия)
- Справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).
Дополнительно вам могут понадобиться:
- документы, подтверждающие опеку или попечительство;
- справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем);
- документы, подтверждающие льготы.
Также вам дадут подписать:
- согласие на обработку персональных данных,
- а также вы должны ознакомиться с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.
6. У кого есть льготы?
Зачислят в первую очередь:
- Будущих первоклассников, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе.
- Детей участников СВО.
- Детей сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета — в заведения, где есть интернат.
- Детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в том числе гражданских — в заведения без интерната по месту жительства.
Очередность формирования классов такая:
- Братья-сестры учащихся
- Льготники
- Дети по прописке
- Дети не по прописке.