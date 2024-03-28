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Сегодня участок М-5 в Башкирии закроют для проезда большегрузов

Сегодня с 9 до 14 часов по местному времени будет ограничено движение большегрузного транспорта на участке км 1480+000 (Федоровка) — км 1548+651 (граница с Челябинской областью) федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Башкирии. Об этом сообщили в Упрдор «Приуралье».

Источник: Башинформ

Ограничение движения связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на объекте реконструкции (км 1565 — км 1576) в соседней с республикой Челябинской областью.

«Объезд по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрен только для легковых автомобилей. Проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен», — подчеркнули в Упрдор «Приуралье» и добавили, что до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области из-за проведения взрывных работ на участке реконструкции будет производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.

Ранее Башинформ сообщал о том, что с вечера 27 марта из-за паводка прекращено движение для всех видов транспорта на участке дороги Старый Сибай — Ишмухаметово в Баймакском районе Башкирии.