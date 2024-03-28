Сегодня участок М-5 в Башкирии закроют для проезда большегрузов

Ограничение движения связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на объекте реконструкции (км 1565 — км 1576) в соседней с республикой Челябинской областью.
«Объезд по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрен только для легковых автомобилей. Проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен», — подчеркнули в Упрдор «Приуралье» и добавили, что до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области из-за проведения взрывных работ на участке реконструкции будет производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.
Ранее Башинформ сообщал о том, что с вечера 27 марта из-за паводка прекращено движение для всех видов транспорта на участке дороги Старый Сибай — Ишмухаметово в Баймакском районе Башкирии.