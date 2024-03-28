Сегодня участок М-5 в Башкирии закроют для проезда большегрузов

«Объезд по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрен только для легковых автомобилей. Проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен», — подчеркнули в Упрдор «Приуралье» и добавили, что до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области из-за проведения взрывных работ на участке реконструкции будет производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.