Пора строить планы: почему сегодня нельзя пить спиртное

Хозяйки старались почище убрать дом и двор и избавиться от старых ненужный вещей. Кроме того, кормили птиц, меняли их кормушки на новые, ведь пернатые — предвестники блага и обязательно отплатят добром за хорошее отношение. До полудня стремились попасть в церковь, чтобы помолиться о здоровье близких. А вечером строили планы и продумывали ход работ на весну — любые начинания в этот день обязательно сбывались и приносили удачу.