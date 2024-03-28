Пора строить планы: почему сегодня нельзя пить спиртное

Лесного духа опасались и боялись перейти ему дорогу — накажет. Поэтому в чащу ходили только в светлое время суток, когда леший отдыхает в своей избушке.
Также внимательно наблюдали за природой. Считалось, что воробьи громко чирикают к хорошей погоде в ближайшие дни. Яркий закат предвещал дожди, а серые тучи на небе — ливни на несколько дней. В Александров день опасались увидеть перо ворона — это сулило беды. А вот если на глаза попалась чайка, значит, удача не за горами.
Наши предки считали, что 28 марта нужно обязательно заняться своим здоровьем. Врачей тогда не было и анализов у людей не брали, но можно было отправиться к местному знахарю за свежими травами и кореньями. Растения развешивали в избе, окуривали ими помещения и заваривали, как чай.
Хозяйки старались почище убрать дом и двор и избавиться от старых ненужный вещей. Кроме того, кормили птиц, меняли их кормушки на новые, ведь пернатые — предвестники блага и обязательно отплатят добром за хорошее отношение. До полудня стремились попасть в церковь, чтобы помолиться о здоровье близких. А вечером строили планы и продумывали ход работ на весну — любые начинания в этот день обязательно сбывались и приносили удачу.
Запрещалось 28 марта:
есть мясо птицы — к большим несчастьям, мужу и жене спать на разном постельном белье — к ссорам, пить спиртное и устраивать шумные застолья — начнется череда неудач, дарить острые предметы — к ссоре, отправляться в дальнюю дорогу — путешествие будет неудачным.
Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Михаил, Тимофей.
В этот день родились:
старший сын царя Ивана Грозного Иван Иванович, поэт-сатирик и журналист Василий Адикаевский, летчица-штурман, одна из первых женщин — Героев Советского Союза Марина Раскова, синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Эльвира Хасянова, фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова.