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В апреле будет две пенсии. Пожилых людей ждет приятный сюрприз

Для пожилых граждан подготовили приятный сюрприз, который будет касаться выплаты пенсии в апреле.

Источник: Госдума

Для пожилых граждан подготовили приятный сюрприз, который будет касаться выплаты пенсии в апреле. В течение месяца пенсионерам начислят две привычные выплаты. А некоторых пенсионеров ждет доплата. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта.

По словам эксперта, в апреле изменится процесс начисления пенсий. Второй весенний месяц для пожилых россиян станет особенным — в апреле пенсионеры получать сразу две выплаты за один календарный месяц.

Таким образом, в начале месяца поступить привычная выплата за апрель, а в конце апреля будет перечислена пенсия за май.

Власов объяснил, что такие изменения в графике произойдут из-за майских праздников.

«Обычно процесс выдачи пенсий стартует с первого числа каждого месяца. Но поскольку в этот раз первые числа мая совпадут с официальными выходными днями, пенсии начнут зачислять гражданам досрочно, то есть раньше времени», — пояснил эксперт.

Первые майских каникулы в этом году придутся на период с 28 апреля по 1 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочей, и именно в этот день многие получат деньги за май. В итоге всего в апреле для них будет сразу две выплаты.

Также некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты, размер которых составит 10 тысяч рублей. Получить бонус смогут те пожилые граждане, которые имеют отношение к Дню Победы и ВОВ. Деньги поступят вместе с апрельской пенсией.