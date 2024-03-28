​В Красноярске состоится первенство по армейскому рукопашному бою

«Армейский рукопашный бой является одним из ключевых направлений в допризывной подготовке курсантов. Это способствует развитию силы и выносливости, а также позволяет подросткам увереннее чувствовать себя в критических ситуациях. Профессиональный подход специалистов в работе с молодежью даёт высокий результат. Это подтверждается неоднократными победами наших спортсменов на региональном и всероссийском уровнях. Уверен, и в этот раз наши парни не подведут», — отметил директор центра «Патриот» Роман Данилов.