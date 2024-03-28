​В Красноярске состоится первенство по армейскому рукопашному бою

Первенство Российской Федерации по армейскому рукопашному бою пройдет с 29 по 31 марта в трёх возрастных группах: «14−15 лет», «16−17 лет» и «18−20 лет».
Победители и призёры будут определены в индивидуальном и общекомандном зачётах. Команды получат призовые кубки, а победителей соревнований наградят поясами чемпионов.
На соревнования в Красноярск приедут спортсмены из 25 регионов России. Команду Красноярского края представят 60 человек, из них 25 — это курсанты молодёжного военно-спортивного центра «Патриот».
«Армейский рукопашный бой является одним из ключевых направлений в допризывной подготовке курсантов. Это способствует развитию силы и выносливости, а также позволяет подросткам увереннее чувствовать себя в критических ситуациях. Профессиональный подход специалистов в работе с молодежью даёт высокий результат. Это подтверждается неоднократными победами наших спортсменов на региональном и всероссийском уровнях. Уверен, и в этот раз наши парни не подведут», — отметил директор центра «Патриот» Роман Данилов.
Помимо соревнований для участников будут работать интерактивные локации и экспозиции от молодёжного центра «Патриот». Молодые люди смогут проверить свою меткость в электронном тире, разобрать и собрать автомат Калашникова, принять участие в интеллектуальной викторине или собрать спилс-карту РФ, сообщает мэрия.