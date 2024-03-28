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Дожди ожидаются на выходных в Новосибирске

В последние дни марта новосибирцев ждет дождливая погода.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске на выходных будет теплая погода с осадками. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 30 марта, ночью будет 0, +2 градуса. Днем потеплеет до +5 градусов. Ночью будут небольшие, местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западным. Ночью его скорость составит 7−12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем — от 4 до 9 м/с с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 31 марта, ночью будет −2 градуса, днем — до +3 градусов. Будет пасмурно, без осадков, сообщает gismeteo.ru. Скорость ветра будет 9−10 мс.

Напомним, 28 марта в Новосибирске потеплеет до +7 градусов.