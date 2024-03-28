Дожди ожидаются на выходных в Новосибирске

В субботу, 30 марта, ночью будет 0, +2 градуса. Днем потеплеет до +5 градусов. Ночью будут небольшие, местами умеренный дождь и мокрый снег. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западным. Ночью его скорость составит 7−12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем — от 4 до 9 м/с с порывами до 14 м/с.