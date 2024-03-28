Педиатры красноярской поликлиники отказывали детям-инвалидам в бесплатных лекарствах

Стало известно, что главврача Красноярской межрайонной детской больницы № 5, которая находится на Щорса, оштрафовали за невыдачу бесплатных лекарств. В.
Выяснилось, что врач не выдавал льготные лекарства родителям с маломобильными детьми, а выписывал им рецепты на покупку. Им приходилось закупать препараты на свои деньги.
Объем недополученных препаратов превысил 20 штук. Врачи попытались оправдаться тем, что родители якобы сами отказались от льготы. Прокурор эту версию не подтвердил.
В итоге главврача оштрафовали на 20 тысяч рублей. Еще 8 сотрудников привлекли к дисциплинарным взысканиям.