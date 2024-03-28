Вот и новый тренд: подростки Владивостока массово портят ТЦ и общественные места, оставляя «черкаши»

Дошел до дальневосточного центра и новый тренд — оставить на полу след чирканьем обувью с темной подошвой. Подростки назвали это «оставить черкаши». В новых медиа распространяются видеозаписи, как именно дети хулиганят: на камеру они уже засорили унитаз, утопили тележку и сожгли квитанции. Пострадали торговые центры на Русской.