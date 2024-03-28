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Вот и новый тренд: подростки Владивостока массово портят ТЦ и общественные места, оставляя «черкаши»

Подростки пачкают пол и дебоширят в общественных местах во Владивостоке из-за тренда.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на Второй Речке банда подростков досаждает местным жителям. Несколько несовершеннолетних портят жизнь забегаловкам, подъездам жилых домов и торговым точкам, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Дошел до дальневосточного центра и новый тренд — оставить на полу след чирканьем обувью с темной подошвой. Подростки назвали это «оставить черкаши». В новых медиа распространяются видеозаписи, как именно дети хулиганят: на камеру они уже засорили унитаз, утопили тележку и сожгли квитанции. Пострадали торговые центры на Русской.

Вероятно, в скором времени правоохранительные органы найдут подростков, а к ответственности привлекут родителей. На момент публикации материала полиция не отреагировала на происшествие.

Ранее «КП» писала о вандалах, которые испортили исторический памятник, чтобы увековечить свою любовь. Они написали имена дрг друга, нарисовали рядом сердечко прямо на Поспеловской батарее.