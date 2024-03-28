В Хабаровске определили запретные места для электросамокатов

Сообщается, что кататься на электросамокатах нельзя будет у мемориального комплекса и на площади Славы, на площади «Город воинской славы», у фонтанного комплекса на площади имени Ленина, на площадке возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина, у мемориала «Героям гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади.