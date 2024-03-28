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В Хабаровске определили запретные места для электросамокатов

В Хабаровске с наступлением теплого времени суток на улицах города появятся электросамокаты.

Источник: МК.RU Хабаровск

В этом сезоне решено ввести ограничения для этого транспорта в некоторых местах.

Сообщается, что кататься на электросамокатах нельзя будет у мемориального комплекса и на площади Славы, на площади «Город воинской славы», у фонтанного комплекса на площади имени Ленина, на площадке возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина, у мемориала «Героям гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади.

Также в красные зоны попали территории у памятника Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре, у памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади, на площади имени Блюхера, в районе пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина и в детском парке имени Гайдара.