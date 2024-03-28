70 раз кузбасские железнодорожники предупредили об опасностях на путях

Во избежание ДТП железнодорожники регулярно проводят профилактические рейды на станциях, переходах через пути и в местах несанкционированного прохода граждан, где выход на пути запрещен. За январь-март, к примеру, сотрудники магистрали провели больше 70 профилактических акций. Так, с нарушителями проводят беседы и выдают памятки о правилах нахождения в зоне путей. 24 получили штраф 500 рублей — на них составили протоколы об административном правонарушении.