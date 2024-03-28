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70 раз кузбасские железнодорожники предупредили об опасностях на путях

Для профилактики травмирования людей дорожники провели больше 70 мероприятий.

С начала года в Кемеровской области произошло пять смертельных случаев травмирования людей на железной дороге. Чаще всего оно происходит при пересечении ж/д в непредназначенных для этого местах и перед движущимся поездом.

«Призываем граждан пересекать пути только в установленных местах по пешеходным переходам, мостам и тоннелям. При переходе путей необходимо снять наушники и капюшон и убедиться в отсутствии приближающегося поезда», — напоминают сотрудники Западно-Сибирской железной дороги.

Во избежание ДТП железнодорожники регулярно проводят профилактические рейды на станциях, переходах через пути и в местах несанкционированного прохода граждан, где выход на пути запрещен. За январь-март, к примеру, сотрудники магистрали провели больше 70 профилактических акций. Так, с нарушителями проводят беседы и выдают памятки о правилах нахождения в зоне путей. 24 получили штраф 500 рублей — на них составили протоколы об административном правонарушении.

Школьников тоже учат переходить в правильных местах: демонтстрируют тематические мультфильмы и рассказывают об ответственности за нарушения.