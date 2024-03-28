Откуда в Петербурге в марте взялись клещи?

Медики отмечают, что сезон активности клещей вот-вот наступит. Пренебрегать защитой нельзя, эта мелкая напасть переносит ряд опасных для жизни и здоровья инфекций. Поэтому во время отдыха не только за городом, но даже в городских парках, важно наносить спрей-защиту от клещей, а в случае укуса немедленно обращаться в больницу и отправлять клеща на исследование. Это абсолютно бесплатно, проводится в рамках ОМС.