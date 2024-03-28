Откуда в Петербурге в марте взялись клещи?

В Санкт-Петербурге действительно появились первые жертвы клещей. Как сообщили в городском комитете здравоохранения, жители Петербурга отправили на исследование в больницу Боткина 9 клещей. К счастью, у всех обследованных был отрицательный анализ на энцефалит, боррелиоз и другие инфекции.
«Первые два клеща сдали в лабораторию ещё в середине февраля, но в основном люди стали обращаться после мартовских праздников», — пояснила пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина.
Медики отмечают, что сезон активности клещей вот-вот наступит. Пренебрегать защитой нельзя, эта мелкая напасть переносит ряд опасных для жизни и здоровья инфекций. Поэтому во время отдыха не только за городом, но даже в городских парках, важно наносить спрей-защиту от клещей, а в случае укуса немедленно обращаться в больницу и отправлять клеща на исследование. Это абсолютно бесплатно, проводится в рамках ОМС.
Кстати, сейчас можно успеть вакцинироваться против клещевого энцефалита. Вакцинация проводится во всех детских и взрослых поликлиниках бесплатно.