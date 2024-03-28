Фасады Центрального универсального магазина отреставрируют

Спустя шесть лет после пожара владельцы компании приняли решение о строительстве нового магазина. Здание по проекту Романа Клейна возвели за 28 месяцев на месте сгоревшего, но уже большей этажности. Фасадную декорацию выполнили в неоготическом стиле. Широкое применение металлических конструкций по проекту знаменитого инженера Владимира Шухова обеспечило обилие света и внутренний простор. «Мюр и Мерилиз» был открыт на Рождество в 1908 году и вызвал огромный интерес благодаря новизне технического оснащения, европейскому комфорту и красивому оформлению залов. Второй этаж магазина отвели в основном под продажу одежды для дам.