МЧС предупреждает о сильном ветре в четверг в Беларуси

МИНСК, 28 мар — Sputnik. В четверг местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный и порывистый ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Также ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
В Белгидромете также сообщили, что в четверг в Беларуси установится переменная облачность преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможно прогремят грозы. Ветер юго-восточный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +11…+17°С.