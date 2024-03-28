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МЧС предупреждает о сильном ветре в четверг в Беларуси

Сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, а также привести к падению деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. В четверг местами по Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.

Спасатели предупреждают, что сильный и порывистый ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Также ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

В Белгидромете также сообщили, что в четверг в Беларуси установится переменная облачность преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможно прогремят грозы. Ветер юго-восточный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +11…+17°С.

МЧС