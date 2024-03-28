МЧС предупреждает о сильном ветре в четверг в Беларуси

В Белгидромете также сообщили, что в четверг в Беларуси установится переменная облачность преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможно прогремят грозы. Ветер юго-восточный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +11…+17°С.