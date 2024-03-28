В Волгоградской области потеплеет до +17 градусов

По данным синоптиков, до конца месяца существенных осадков в Волгоградской области не ожидается. Привычные ночные заморозки отступят в последние дни марта.
В четверг, 28 марта, скорость ветра составит 8−13 м/с, местами порывы усилятся до 18 м/с. Днем потеплеет до +13 градусов. 29 марта столбики термометров поднимутся до +15. А в воскресенье, 30 марта, воздух прогреется до +17.
В Волгограде 28 марта скорость ветра достигнет 13 м/с. Днем потеплеет до +13 градусов. Осадки в областном центре ожидаются только в ночь с 28 на 29 марта.