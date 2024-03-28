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В Волгоградской области потеплеет до +17 градусов

Метеорологи рассказали о заметном потеплении в Волгоградской области, которое наступит в последние дни марта.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 99% 758 мм рт. ст. +9°

По данным синоптиков, до конца месяца существенных осадков в Волгоградской области не ожидается. Привычные ночные заморозки отступят в последние дни марта.

В четверг, 28 марта, скорость ветра составит 8−13 м/с, местами порывы усилятся до 18 м/с. Днем потеплеет до +13 градусов. 29 марта столбики термометров поднимутся до +15. А в воскресенье, 30 марта, воздух прогреется до +17.

В Волгограде 28 марта скорость ветра достигнет 13 м/с. Днем потеплеет до +13 градусов. Осадки в областном центре ожидаются только в ночь с 28 на 29 марта.