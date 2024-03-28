В Волгоградской области потеплеет до +17 градусов

В четверг, 28 марта, скорость ветра составит 8−13 м/с, местами порывы усилятся до 18 м/с. Днем потеплеет до +13 градусов. 29 марта столбики термометров поднимутся до +15. А в воскресенье, 30 марта, воздух прогреется до +17.