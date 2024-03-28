Собянин рассказал о строительстве станции «Корниловская» Троицкой линии метро

«Еще одна станция Троицкой линии метро — “Корниловская” — готова уже на 70 процентов. Она станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта», — рассказал мэр Москвы.
Пол станции отделают гранитом, а путевые стены украсят композицией из панелей акцентных цветов.
«Корниловская» расположена вдоль Калужского шоссе, на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.
Ввод станции улучшит транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей поселений Сосенского и Мосрентген, которые смогут добираться до метро без использования наземного транспорта и экономить более 40 минут в день.