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Потепление до +16 ожидает Екатеринбург после холода и снега

Ближайшие два дня в Екатеринбурге будут холодными, однако с субботы начнется потепление и скоро температура воздуха достигнет +16 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°

В четверг и пятницу днем ожидается от −2 до +2. Обещают снег, дождь, будет пасмурно. В выходные ожидается +5, +7 градусов, возможны кратковременные дожди. Со 2 апреля в столицу Урала придет потепление. Температура воздуха будет варьироваться днем от +11 до +16 градусов, ночью +2, +6. Будет облачно, но без осадков. ﻿﻿﻿﻿