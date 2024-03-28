Потепление до +16 ожидает Екатеринбург после холода и снега

В четверг и пятницу днем ожидается от −2 до +2. Обещают снег, дождь, будет пасмурно. В выходные ожидается +5, +7 градусов, возможны кратковременные дожди. Со 2 апреля в столицу Урала придет потепление. Температура воздуха будет варьироваться днем от +11 до +16 градусов, ночью +2, +6. Будет облачно, но без осадков. ﻿﻿﻿﻿