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Сильный снегопад и ветер ожидаются в Хабаровском крае 29 марта

Непогода задержится в регионе до конца недели.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается действие циклона. При этом 29 марта опасных метеоявлений не ожидается, хоть и погоду вряд ли можно назвать хорошей. Осадки и сильный ветер задержатся в регионе.

В краевой столице прогнозируются дождь и мокрый снег, ночью от минус одного до плюс одного градусов, днем — от трех до пяти градусов тепла. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду.

На юге — местами сильный мокрый снег, ночью от минус двух до плюс трех градусов, днем — два-семь градусов тепла. Ветер придет с юга и юго-востока с силой от семи до 14 метров в секунду. Ночью порывы достигнут 15−20 метров в секунду.

В центре Хабаровского края ожидается мокрый снег, его налипание. Ночью — три-четыре градуса мороза, днем — один-восемь градусов тепла. Ветер юго-восточный от пяти до 12 метров в секунду.

На севере ожидается мокрый снег, местами сильная метель. Ночью столбики термометров покажут от −10 до плюс одного, днем — от минус пяти до плюс семи градусов. Ветер различных направлений усилится от четырех до 14 метров в секунду, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.