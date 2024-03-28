Сильный снегопад и ветер ожидаются в Хабаровском крае 29 марта

В Хабаровском крае продолжается действие циклона. При этом 29 марта опасных метеоявлений не ожидается, хоть и погоду вряд ли можно назвать хорошей. Осадки и сильный ветер задержатся в регионе.
В краевой столице прогнозируются дождь и мокрый снег, ночью от минус одного до плюс одного градусов, днем — от трех до пяти градусов тепла. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду.
В центре Хабаровского края ожидается мокрый снег, его налипание. Ночью — три-четыре градуса мороза, днем — один-восемь градусов тепла. Ветер юго-восточный от пяти до 12 метров в секунду.
На севере ожидается мокрый снег, местами сильная метель. Ночью столбики термометров покажут от −10 до плюс одного, днем — от минус пяти до плюс семи градусов. Ветер различных направлений усилится от четырех до 14 метров в секунду, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.