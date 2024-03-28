Сильный снегопад и ветер ожидаются в Хабаровском крае 29 марта

На севере ожидается мокрый снег, местами сильная метель. Ночью столбики термометров покажут от −10 до плюс одного, днем — от минус пяти до плюс семи градусов. Ветер различных направлений усилится от четырех до 14 метров в секунду, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.