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В Омской области выявили 3 случая кори

В Омской области с января по февраль текущего года было зарегистрировано 3 подтверждённых случаев кори.

За аналогичный период прошлого года не было выявлено ни одного случая кори.

«Специфического лечения против кори не существует. Основным средством борьбы с корью остаётся своевременная вакцинация. Противокоревые вакцины имеют высокий уровень эффективности и безопасности», — отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом корь очень заразна и, как правило, протекает тяжело у тех, кто невакцинирован. Также в ведомстве отметили, что на территории Омской области вакцинация против кори проводится в плановом порядке.

Детям прививку делают в 1 год и в 6 лет. Вакцинация также нужна всем взрослым до 35 лет включительно, которые не болели корью, не были привиты от неё, привиты однократно или не имеющим сведений о прививках против кори.

Напомним, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области пошла на спад. На прошлой недели показатель заболеваемости оказался на 9,3% меньше, чем неделей ранее.

здоровье