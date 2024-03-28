В мэрии Омска объяснили вырубку деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ

В парке имени 30-летия ВЛКСМ у озера и аттракциона «Горки Парк» начали вырубать деревья. В мэрии Омска сообщили, что это не связано со строительством нового торгового центра. Работы по сносу и кронированию деревьев были согласованы ещё в декабре прошлого года на «зелёной комиссии».