В мэрии Омска объяснили вырубку деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ

В парке имени 30-летия ВЛКСМ у озера и аттракциона «Горки Парк» начали вырубать деревья. В мэрии Омска сообщили, что это не связано со строительством нового торгового центра. Работы по сносу и кронированию деревьев были согласованы ещё в декабре прошлого года на «зелёной комиссии».
По мнению «зелёной комиссии», эти деревья, в основном ивы, являются аварийными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей. Взамен в парке планируется высадить порядка 300 саженцев деревьев ценных пород.
Напомним, опасения омичей связаны с планами компании «Кедр» построить в парке новый торговый комплекс. Участок под него предоставили ещё в декабре 2019 года.