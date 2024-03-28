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В мэрии Омска объяснили вырубку деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ

Со строительством нового ТЦ это никак не связано.

Источник: Om1.ru

В парке имени 30-летия ВЛКСМ у озера и аттракциона «Горки Парк» начали вырубать деревья. В мэрии Омска сообщили, что это не связано со строительством нового торгового центра. Работы по сносу и кронированию деревьев были согласованы ещё в декабре прошлого года на «зелёной комиссии».

По мнению «зелёной комиссии», эти деревья, в основном ивы, являются аварийными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей. Взамен в парке планируется высадить порядка 300 саженцев деревьев ценных пород.

Напомним, опасения омичей связаны с планами компании «Кедр» построить в парке новый торговый комплекс. Участок под него предоставили ещё в декабре 2019 года.

флора и фауна