На Южном Урале из-за тумана видимость на дорогах упала ниже 10 метров

Например, в районе поворота с федеральной трассы М-5 «Урал» к Злотоусту видимость упала ниже 10 метров. Об этом доложили инспекторы ДПС, который там дежурят. Некоторые большегрузные автомобили предпочли не рисковать и встали на обочине, включив сигнал аварийной остановки.