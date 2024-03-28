На Южном Урале из-за тумана видимость на дорогах упала ниже 10 метров

Сегодня, 28 марта, горные районы Челябинской области накрыл туман. По этой причине на некоторых участках оживленных автодорог резко упала видимость и выросла опасность ДТП, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
Например, в районе поворота с федеральной трассы М-5 «Урал» к Злотоусту видимость упала ниже 10 метров. Об этом доложили инспекторы ДПС, который там дежурят. Некоторые большегрузные автомобили предпочли не рисковать и встали на обочине, включив сигнал аварийной остановки.
Такая же обстановка на подъеме через перевал Уреньга: туман и мелкий дождь.
Напомним, что накануне о тумане предупреждали южноуральские синоптики. Если прогноз точен, то в ближайшие сутки ударит заморозок, и дождь превратится в снег, а на дорогах появится гололедица.