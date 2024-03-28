Пойманных в Приморье нелегалов: отца и сына — выдворят из России

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в отношении граждан Узбекистана в возрасте 20 и 40 лет составили протоколы об административных правонарушениях по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».