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Пойманных в Приморье нелегалов: отца и сына — выдворят из России

Граждане Узбекистана будут дожидаться высылки в Центре временного содержания иностранцев.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему после очередного рейда по проверке мест пребывания иностранных граждан доставили в отдел полиции двух иностранцев. Отец и сын находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в отношении граждан Узбекистана в возрасте 20 и 40 лет составили протоколы об административных правонарушениях по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Суд назначил нелегалам штрафные санкции с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы России.

Дожидаться завершения процедуры выдворения правонарушителям придётся в Центре временного содержания иностранных граждан.