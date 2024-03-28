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Гидрометцентр: прохладно в Иркутской области будет до 1 апреля

Похолодание, пришедшее в Иркутскую область, задержится в регионе до конца марта. Хотя ветер стихнет, столбики термометров не перешагнут отметку в плюс четыре градуса, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Мэрия Иркутска

По словам начальника отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анны Бабановой, холод, пришедший в Приангарье с севера Красноярского края, отступая, оставит нам антициклон, из-за влияния которого «температуры будут достаточно низкими».

Например, сегодня, 28 марта, днем в южных и западных районах термометры будут показывать от минус одного до плюс четырех градусов, а на севере области от нуля до минус пяти.

«Такую погоду нельзя назвать аномальной. Сейчас переходный сезон, весенние процессы, как правило, очень резкие, быстрые, и после какого-то периода тепла резко наступает похолодание. Весной это обычное явление, такое может быть и в апреле, и вплоть до середины мая. В ближайшие дни в Иркутской области будут слабоположительные температуры в районе +3 градусов. Значительное потепление мы ждем с 1 апреля: днем столбики термометров поднимутся до +5… +10, а в отдельные дни — до +15 градусов» (цитата Irk.ru).

К слову, напомним, сейчас на всей территории Иркутской области действует режим повышенной готовности.