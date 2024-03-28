Гидрометцентр: прохладно в Иркутской области будет до 1 апреля

По словам начальника отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анны Бабановой, холод, пришедший в Приангарье с севера Красноярского края, отступая, оставит нам антициклон, из-за влияния которого «температуры будут достаточно низкими».
Например, сегодня, 28 марта, днем в южных и западных районах термометры будут показывать от минус одного до плюс четырех градусов, а на севере области от нуля до минус пяти.
«Такую погоду нельзя назвать аномальной. Сейчас переходный сезон, весенние процессы, как правило, очень резкие, быстрые, и после какого-то периода тепла резко наступает похолодание. Весной это обычное явление, такое может быть и в апреле, и вплоть до середины мая. В ближайшие дни в Иркутской области будут слабоположительные температуры в районе +3 градусов. Значительное потепление мы ждем с 1 апреля: днем столбики термометров поднимутся до +5… +10, а в отдельные дни — до +15 градусов» (цитата Irk.ru).
К слову, напомним, сейчас на всей территории Иркутской области действует режим повышенной готовности.