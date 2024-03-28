Директора красноярской школы наказали штрафом за травму глаза у ученика

«Такое возможно и даже приветствуется, если школа и комиссия по делам несовершеннолетних со своей стороны проведут всю необходимую работу с семьей и поведение ребенка не будет вызывать нареканий. Но не в этом случае. Прокурор выяснил, что мероприятия для коррекции поведения ребенка и индивидуальная работа с семьей велись формально, с матерью беседы не проводились, причины конфликтов подростка с одноклассниками не анализировались. Мальчик продолжал вести себя противоправно. А потому ходатайство директора было необоснованным и преждевременным», — рассказали в пресс-службе.