Директора красноярской школы наказали штрафом за травму глаза у ученика

В прокуратуре напомнили, что в конце 2023 года между двумя учениками 4 класса школы № 72, расположенной в Октябрьском районе краевого центра, произошел конфликт из-за шоколадки из новогоднего подарка. В результате 10-летний мальчик ткнул своего одноклассника в глаз предметом конической формы.
«С диагнозом “проникающее ранение роговицы, дифема правого глаза” пострадавшего мальчика прооперировали, он до сих пор проходит лечение и не посещает школу. Оказалось, что причинение травмы — не случайное стечение обстоятельств. За 2,5 месяца до этого он причинил серьезную травму еще одной однокласснице», — отметили в прокуратуре.
Во время расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что с 2021 года мальчик стоял на учете в органах профилактики, семья была признана находящейся в социально опасном положении. Но летом 2023 года директор школы направила в комиссию по делам несовершеннолетних ходатайство о снятии с семьи этого статуса.
«Такое возможно и даже приветствуется, если школа и комиссия по делам несовершеннолетних со своей стороны проведут всю необходимую работу с семьей и поведение ребенка не будет вызывать нареканий. Но не в этом случае. Прокурор выяснил, что мероприятия для коррекции поведения ребенка и индивидуальная работа с семьей велись формально, с матерью беседы не проводились, причины конфликтов подростка с одноклассниками не анализировались. Мальчик продолжал вести себя противоправно. А потому ходатайство директора было необоснованным и преждевременным», — рассказали в пресс-службе.
Прокуратура продолжает контролировать возбужденное в связи с травмированием ребенка уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).