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Директора красноярской школы наказали штрафом за травму глаза у ученика

В Красноярске школьник получил травму глаза во время конфликта с одноклассником. Директора школы оштрафовали.

Источник: Соцсети

В прокуратуре напомнили, что в конце 2023 года между двумя учениками 4 класса школы № 72, расположенной в Октябрьском районе краевого центра, произошел конфликт из-за шоколадки из новогоднего подарка. В результате 10-летний мальчик ткнул своего одноклассника в глаз предметом конической формы.

«С диагнозом “проникающее ранение роговицы, дифема правого глаза” пострадавшего мальчика прооперировали, он до сих пор проходит лечение и не посещает школу. Оказалось, что причинение травмы — не случайное стечение обстоятельств. За 2,5 месяца до этого он причинил серьезную травму еще одной однокласснице», — отметили в прокуратуре.

Во время расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что с 2021 года мальчик стоял на учете в органах профилактики, семья была признана находящейся в социально опасном положении. Но летом 2023 года директор школы направила в комиссию по делам несовершеннолетних ходатайство о снятии с семьи этого статуса.

«Такое возможно и даже приветствуется, если школа и комиссия по делам несовершеннолетних со своей стороны проведут всю необходимую работу с семьей и поведение ребенка не будет вызывать нареканий. Но не в этом случае. Прокурор выяснил, что мероприятия для коррекции поведения ребенка и индивидуальная работа с семьей велись формально, с матерью беседы не проводились, причины конфликтов подростка с одноклассниками не анализировались. Мальчик продолжал вести себя противоправно. А потому ходатайство директора было необоснованным и преждевременным», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что именно администрация школы должна обеспечить безопасность пребывания учеников и заниматься профилактикой опасного поведения. Прокуратура внесла представления в школу и комиссию по делам несовершеннолетних. За нарушение прав на образование директор школы по постановлению прокурора оштрафована на 10 тыс. руб. (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ), еще 5 работников школы и комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура продолжает контролировать возбужденное в связи с травмированием ребенка уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Прокуратура