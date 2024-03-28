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Автозимник на Красноярском водохранилище закроют 29 марта

29 марта закроется автозимник на Красноярском водохранилище.

Источник: Комсомольская правда

Автозимник на Красноярском водохранилище закроется 29 марта. Об этом рассказал глава Дивногорска Сергей Егоров. Он отметил, что переправа закрыта окончательно и до следующего сезона.

Погода больше не позволяет ездить по льду водохранилища. Проезд там уже не просто запрещен, а опасен для жизни. Также специалисты не советуют выходить на лед. Он уже достаточно тонкий.

— Друзья, прошу руководствоваться здравым смыслом и чувством самосохранения. На выходных однозначно можно найти способ отдохнуть без риска для жизни и здоровья, — написал глава Дивногорска Сергей Егоров.

Добавим, что несмотря на запрет, территорию у водохранилища все равно будут патрулировать специализированные службы. Тем, кто будет нарушать и выйдет на лед — на месте выпишут штраф.