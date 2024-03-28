Гипнотизёр и грибник. Чего вы не знали о Горьком?

Вторая гражданская жена Максима Горького театральная актриса Мария Андреева в своих воспоминаниях писала, что однажды на Капри писатель поведал ей страшную тайну: он обладает даром внушения. По словам Андреевой, Горький, например, мог подумать о приятеле, а тот через несколько часов уже стоял на пороге, вдруг решив наведаться в гости. Ещё писатель якобы развлекался тем, что внушал продавцам на рынке отдать им с Марией Андреевой за бесценок, а то и вовсе подарить дорогой товар. Бывало, гипнотизировал незнакомцев, заставляя их споткнуться на ровном месте и упасть.