Гипнотизёр и грибник. Чего вы не знали о Горьком?

28 марта 2024 года исполняется 156 лет со дня рождения буревестника революции Максима Горького. Его официальная биография многим известна из школьных учебников. Но nn.aif.ru в день рождения писателя вспомнил самые необычные факты из его жизни.
1. Первой женой Горького была дочь акушерки, которая принимала роды у его матери.
Единственной официальной женой, а значит, и вдовой Максима Горького была Екатерина Пешкова — в девичестве Волжина. С Екатериной Павловной писатель прожил почти восемь лет, у них родились двое детей — Максим и Катя.
Однако пролетарский писатель был человеком страстным во всех отношениях. Впервые серьёзно Горький влюбился не в будущую супругу, а в дочку начальника железнодорожной станции Марию Басаргину. Дело было под Волгоградом, 20-летний будущий классик тогда работал на станции весовщиком. Парень даже пытался свататься к красавице Машеньке — любовь-то была взаимная, но отец девушки отказал жениху, сославшись на его революционные взгляды, чуждые семье несостоявшейся невесты.
Спустя год после разрыва с Басаргиной Горький в Нижнем Новгороде встречает Ольгу Каминскую. Она замужняя дама, к тому же, почти на десять лет старше Алексея Максимовича. Именно Каминская была дочерью акушерки, некогда принимавшей роды у матери Горького. Сама Ольга Юльевна также работала акушеркой.
Несколько лет спустя после знакомства Каминская всё же ушла от мужа и стала жить в гражданском браке с Горьким. Но союз был недолгим, пара рассталась через два года. Однако писатель тепло вспоминал первую гражданскую жену, назвав Ольгу Юльевну в одном из своих автобиографичных произведений «…человеком забавно спутанным, на редкость интересным».
2. Дочь Горького Катюшу дважды хоронили в Нижнем Новгороде.
В 1901 году в Нижнем Новгороде на свет появляется первая и единственная дочь Горького Катюша. На тот момент в семье уже растёт четырёхлетний сын Максим. Катюша получилась курносой щекастенькой хохотушкой, отец души не чаял в девочке.
Однако ещё до рождения дочери брак писателя и его жены Екатерины Пешковой дал трещину. В 1900 году Горький знакомится с блистательной звездой столичной театральной сцены Марией Андреевой. Их страсть набирала обороты, и в 1904 году писатель переезжает к Андреевой в Москву, «забыв» официально развестись с Екатериной Пешковой.
Летом 1906 года Катеньке Пешковой исполняется пять лет. Семья на лето снимает дачу, где дети заболевают быстротечным менингитом. Эту коварную болезнь и сегодня не всегда успевают диагностировать и успешно лечить, что говорить о тех временах! Сын Максим выживает, а курносая Катенька — нет.
Горький узнаёт о смерти дочери в Америке и присылает убитой горем жене письмо, где просит её держаться и беречь сына. Марина Цветаева напишет на смерть Кати трогательное стихотворение: «Мама светло разукрасила гробик, дремлет малютка в воскресном наряде, больше не рвутся на лобик русые пряди… “.
Катюшу Пешкову похоронили на Крестовоздвиженском монастырском кладбище в Нижнем Новгороде. В 1953 году останки дочери Горького перенесли на Бугровское кладбище, поскольку монастырский погост сровняли с землёй. В 1961 году на детской могиле появляется новый памятник авторства горьковского скульптора Андрей Кикина. На камне высечен милый детский курносый профиль…
3. Горький любил птиц и собирать грибы.
Внучки Горького Марфа и Дарья Пешковы рассказывали, что дедушка частенько приглашал их на прогулки в большой парк, больше напоминавший лес, рядом с загородным домом. Там великий писатель, как простые смертные, любил собирать грибы «Мы ему помогали. Он очень радовался, если сам находил гриб», — вспоминали внучки.
На прогулках Алексей Максимович легко распознавал птичьи голоса и учил этому Марфу и Дарью. У девочек дома был живой уголок с птицами. Скорее всего, необычный навык распознавать голоса птиц писатель обрёл в юности, когда серьёзно увлёкся птицеловством. Этот опыт Горький в красках описал в повести «В людях» (16+). Он один ходил ловить птиц в Кстовский лес, на берег Волги «…где в мачтовом сосняке водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые птички редкой красоты».
По воспоминаниям близких, любил писатель наблюдать и за воробьиными стаями, вслушиваться в их чириканье. Неслучайно перу Горького принадлежит гениальная сказка «Воробьишко» (0+). Ну и, конечно, писатель в веках прославил морскую птицу буревестника.
4. Революционный писатель был богат.
В детстве и юности Горькому приходилось голодать, фактически бродяжничать, однако уже через несколько лет после литературного дебюта гонорары начинающего писателя вызывали зависть коллег. Так, Горький, несмотря на революционную деятельность, снимал в Нижнем Новгороде целые этажи богатых домов, где жил с семьёй и прислугой.
Уехав ещё до революции на Капри, на гонорары с книг, издававшихся по всему миру, писатель содержит несколько десятков революционеров и писателей из России. Весьма неплохо на фоне другой русской эмиграции жил Горький и в Италии, после прихода к власти большевиков: семья снимала хорошую виллу, держала прислугу и особо ни в чём себе не отказывала.
В 1928 году по просьбам Сталина шестидесятилетний Горький возвращается в Москву. Советская власть выделяет ему роскошный особняк купца Рябушинского в центре Москвы, дачи в Горках и в Крыму. Однако внучки Горького Дарья и Марфа вспоминали: в обычной жизни их дед не терпел излишеств, а в шикарный особняк его поселили чуть ли не насильно.
Кстати, воспевавший босяцкую Русь Горький почти 18 лет своей жизни прожил за рубежом, но так и не овладел ни одним иностранным языком.
5. Горький обладал даром гипноза.
Вторая гражданская жена Максима Горького театральная актриса Мария Андреева в своих воспоминаниях писала, что однажды на Капри писатель поведал ей страшную тайну: он обладает даром внушения. По словам Андреевой, Горький, например, мог подумать о приятеле, а тот через несколько часов уже стоял на пороге, вдруг решив наведаться в гости. Ещё писатель якобы развлекался тем, что внушал продавцам на рынке отдать им с Марией Андреевой за бесценок, а то и вовсе подарить дорогой товар. Бывало, гипнотизировал незнакомцев, заставляя их споткнуться на ровном месте и упасть.
Сохранились воспоминания современников об участии Горький в спиритических сеансах, но этим увлекались многие писатели тех лет.
Говорят, в день смерти писателя в Москве стояла хорошая погода, а когда он умер, вдруг резко пошёл проливной дождь. Внучки также вспоминают, что накануне смерти деда по комнатам метался неизвестно откуда взявший ворон, а через несколько дней после смерти их бабушки Екатерины Пешковой по её комнатам летал белый голубь…