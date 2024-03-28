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Гипнотизёр и грибник. Чего вы не знали о Горьком?

28 марта 2024 года исполняется 156 лет со дня рождения известного писателя и нашего земляка Максима Горького. Nn.aif.ru в день рождения писателя вспомнил самые необычные факты из его жизни.

28 марта 2024 года исполняется 156 лет со дня рождения буревестника революции Максима Горького. Его официальная биография многим известна из школьных учебников. Но nn.aif.ru в день рождения писателя вспомнил самые необычные факты из его жизни.

1. Первой женой Горького была дочь акушерки, которая принимала роды у его матери.

Единственной официальной женой, а значит, и вдовой Максима Горького была Екатерина Пешкова — в девичестве Волжина. С Екатериной Павловной писатель прожил почти восемь лет, у них родились двое детей — Максим и Катя.

Однако пролетарский писатель был человеком страстным во всех отношениях. Впервые серьёзно Горький влюбился не в будущую супругу, а в дочку начальника железнодорожной станции Марию Басаргину. Дело было под Волгоградом, 20-летний будущий классик тогда работал на станции весовщиком. Парень даже пытался свататься к красавице Машеньке — любовь-то была взаимная, но отец девушки отказал жениху, сославшись на его революционные взгляды, чуждые семье несостоявшейся невесты.

Спустя год после разрыва с Басаргиной Горький в Нижнем Новгороде встречает Ольгу Каминскую. Она замужняя дама, к тому же, почти на десять лет старше Алексея Максимовича. Именно Каминская была дочерью акушерки, некогда принимавшей роды у матери Горького. Сама Ольга Юльевна также работала акушеркой.

Несколько лет спустя после знакомства Каминская всё же ушла от мужа и стала жить в гражданском браке с Горьким. Но союз был недолгим, пара рассталась через два года. Однако писатель тепло вспоминал первую гражданскую жену, назвав Ольгу Юльевну в одном из своих автобиографичных произведений «…человеком забавно спутанным, на редкость интересным».

2. Дочь Горького Катюшу дважды хоронили в Нижнем Новгороде.

В 1901 году в Нижнем Новгороде на свет появляется первая и единственная дочь Горького Катюша. На тот момент в семье уже растёт четырёхлетний сын Максим. Катюша получилась курносой щекастенькой хохотушкой, отец души не чаял в девочке.

Однако ещё до рождения дочери брак писателя и его жены Екатерины Пешковой дал трещину. В 1900 году Горький знакомится с блистательной звездой столичной театральной сцены Марией Андреевой. Их страсть набирала обороты, и в 1904 году писатель переезжает к Андреевой в Москву, «забыв» официально развестись с Екатериной Пешковой.

Летом 1906 года Катеньке Пешковой исполняется пять лет. Семья на лето снимает дачу, где дети заболевают быстротечным менингитом. Эту коварную болезнь и сегодня не всегда успевают диагностировать и успешно лечить, что говорить о тех временах! Сын Максим выживает, а курносая Катенька — нет.

Горький узнаёт о смерти дочери в Америке и присылает убитой горем жене письмо, где просит её держаться и беречь сына. Марина Цветаева напишет на смерть Кати трогательное стихотворение: «Мама светло разукрасила гробик, дремлет малютка в воскресном наряде, больше не рвутся на лобик русые пряди… “.

Катюшу Пешкову похоронили на Крестовоздвиженском монастырском кладбище в Нижнем Новгороде. В 1953 году останки дочери Горького перенесли на Бугровское кладбище, поскольку монастырский погост сровняли с землёй. В 1961 году на детской могиле появляется новый памятник авторства горьковского скульптора Андрей Кикина. На камне высечен милый детский курносый профиль…

3. Горький любил птиц и собирать грибы.

Внучки Горького Марфа и Дарья Пешковы рассказывали, что дедушка частенько приглашал их на прогулки в большой парк, больше напоминавший лес, рядом с загородным домом. Там великий писатель, как простые смертные, любил собирать грибы «Мы ему помогали. Он очень радовался, если сам находил гриб», — вспоминали внучки.

На прогулках Алексей Максимович легко распознавал птичьи голоса и учил этому Марфу и Дарью. У девочек дома был живой уголок с птицами. Скорее всего, необычный навык распознавать голоса птиц писатель обрёл в юности, когда серьёзно увлёкся птицеловством. Этот опыт Горький в красках описал в повести «В людях» (16+). Он один ходил ловить птиц в Кстовский лес, на берег Волги «…где в мачтовом сосняке водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые птички редкой красоты».

По воспоминаниям близких, любил писатель наблюдать и за воробьиными стаями, вслушиваться в их чириканье. Неслучайно перу Горького принадлежит гениальная сказка «Воробьишко» (0+). Ну и, конечно, писатель в веках прославил морскую птицу буревестника.

4. Революционный писатель был богат.

В детстве и юности Горькому приходилось голодать, фактически бродяжничать, однако уже через несколько лет после литературного дебюта гонорары начинающего писателя вызывали зависть коллег. Так, Горький, несмотря на революционную деятельность, снимал в Нижнем Новгороде целые этажи богатых домов, где жил с семьёй и прислугой.

Уехав ещё до революции на Капри, на гонорары с книг, издававшихся по всему миру, писатель содержит несколько десятков революционеров и писателей из России. Весьма неплохо на фоне другой русской эмиграции жил Горький и в Италии, после прихода к власти большевиков: семья снимала хорошую виллу, держала прислугу и особо ни в чём себе не отказывала.

В 1928 году по просьбам Сталина шестидесятилетний Горький возвращается в Москву. Советская власть выделяет ему роскошный особняк купца Рябушинского в центре Москвы, дачи в Горках и в Крыму. Однако внучки Горького Дарья и Марфа вспоминали: в обычной жизни их дед не терпел излишеств, а в шикарный особняк его поселили чуть ли не насильно.

Кстати, воспевавший босяцкую Русь Горький почти 18 лет своей жизни прожил за рубежом, но так и не овладел ни одним иностранным языком.

5. Горький обладал даром гипноза.

Вторая гражданская жена Максима Горького театральная актриса Мария Андреева в своих воспоминаниях писала, что однажды на Капри писатель поведал ей страшную тайну: он обладает даром внушения. По словам Андреевой, Горький, например, мог подумать о приятеле, а тот через несколько часов уже стоял на пороге, вдруг решив наведаться в гости. Ещё писатель якобы развлекался тем, что внушал продавцам на рынке отдать им с Марией Андреевой за бесценок, а то и вовсе подарить дорогой товар. Бывало, гипнотизировал незнакомцев, заставляя их споткнуться на ровном месте и упасть.

Сохранились воспоминания современников об участии Горький в спиритических сеансах, но этим увлекались многие писатели тех лет.

Говорят, в день смерти писателя в Москве стояла хорошая погода, а когда он умер, вдруг резко пошёл проливной дождь. Внучки также вспоминают, что накануне смерти деда по комнатам метался неизвестно откуда взявший ворон, а через несколько дней после смерти их бабушки Екатерины Пешковой по её комнатам летал белый голубь…

литература