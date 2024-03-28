Объявлена дата 40-й «Музейной ночи» в Красноярске

Музейный центр «Площадь Мира»: «22 года прошло после первой Музейной ночи. Формат полюбился гостям музея, давно выйдя за его пределы, а в этом году будет воспроизведен уже в сороковой раз. Можно считать это весьма положительной динамикой. Но что вообще есть динамика? Движение, развитие и изменение. Но это лишь рамки определения, не дающие представления и контекста. А контекст динамики может быть совершенно разным».