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Объявлена дата 40-й «Музейной ночи» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тема этого года — рефлексия по прошлому и изменения настоящего в «Динамике».

Источник: НИА Красноярск

Этой весной «Музейная ночь» пройдет в 40-й раз. Дата мероприятия — 22 апреля. Программу в «Площади Мира» пока не анонсировали, но билеты уже продаются, сообщает Культура24.

Музейный центр «Площадь Мира»: «22 года прошло после первой Музейной ночи. Формат полюбился гостям музея, давно выйдя за его пределы, а в этом году будет воспроизведен уже в сороковой раз. Можно считать это весьма положительной динамикой. Но что вообще есть динамика? Движение, развитие и изменение. Но это лишь рамки определения, не дающие представления и контекста. А контекст динамики может быть совершенно разным».

выставки и музеи