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Названа причина громких звуков в Севастополе

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой военных.

Источник: Комсомольская правда

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе в четверг, 28 марта, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как рассказала глава Севастополя, в районе Северного мола проходит тренировка противоподводно-диверсионного обеспечения. Она началась в 7.30. При этом, по словам градоначальника, бойцы используют бомбометы и другие виды вооружения.

— Будет громко, — написал Развожаев.

Губернатор добавил, что тренировка продлится ориентировочно до восьми утра.

— В городе все спокойно, — заверил глава Севастополя.