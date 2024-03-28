Названа причина громких звуков в Севастополе

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе в четверг, 28 марта, связаны с тренировкой военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как рассказала глава Севастополя, в районе Северного мола проходит тренировка противоподводно-диверсионного обеспечения. Она началась в 7.30. При этом, по словам градоначальника, бойцы используют бомбометы и другие виды вооружения.
— Будет громко, — написал Развожаев.
Губернатор добавил, что тренировка продлится ориентировочно до восьми утра.
— В городе все спокойно, — заверил глава Севастополя.