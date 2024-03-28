Проезд для большегрузного транспорта закрыт к селу в Пограничном округе Приморья

Альтернативный проезд есть через село Жариково, он будет действовать до обустройства объездного пути.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, проезд закрыли из-за частичного обрушения деревянного моста на 22 километре автодороги Уссурийск — Пограничный.
«На мосту сгнил деревянный настил, специалисты выставляют предупреждающие и запрещающие знаки. В течение двух дней сделаем объезд, до этого момента альтернативный проезд через село Жариково», — рассказали в АО «Примавтодор».
В связи с неблагоприятной погодой, минтранс Приморского края рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно бдительными на проезжих частях, не пренебрегая всеми правилами поведения на дорогах.