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Проезд для большегрузного транспорта закрыт к селу в Пограничном округе Приморья

Ограничение проезда для большегрузного транспорта ввели на подъезде к селу Духовскому в Пограничном округе Приморского края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Альтернативный проезд есть через село Жариково, он будет действовать до обустройства объездного пути.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, проезд закрыли из-за частичного обрушения деревянного моста на 22 километре автодороги Уссурийск — Пограничный.

«На мосту сгнил деревянный настил, специалисты выставляют предупреждающие и запрещающие знаки. В течение двух дней сделаем объезд, до этого момента альтернативный проезд через село Жариково», — рассказали в АО «Примавтодор».

В связи с неблагоприятной погодой, минтранс Приморского края рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно бдительными на проезжих частях, не пренебрегая всеми правилами поведения на дорогах.