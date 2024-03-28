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Дождь и ветер обрушатся на Казахстан

«Казгидромет» предоставил прогноз погоды на четверг, 28 марта, сообщает El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: EL.kz

Согласно прогнозам метеорологов, в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и порывы ветра. На севере и юге страны прогнозируются сильные осадки.

В отдельных районах ожидается туман, на юге возможны грозы, град и шквалистый ветер. На западе, северо-западе и в северных регионах прогнозируется гололед.

«Казгидромет» также сообщает, что утром и днем в горных перевалах Туркестанской и в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается очень сильный ветер, достигающий скорости 30 м/с и более.