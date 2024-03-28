Дождь и ветер обрушатся на Казахстан

Согласно прогнозам метеорологов, в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и порывы ветра. На севере и юге страны прогнозируются сильные осадки.
В отдельных районах ожидается туман, на юге возможны грозы, град и шквалистый ветер. На западе, северо-западе и в северных регионах прогнозируется гололед.
«Казгидромет» также сообщает, что утром и днем в горных перевалах Туркестанской и в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается очень сильный ветер, достигающий скорости 30 м/с и более.