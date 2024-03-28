США за связи с КНДР внесла в санкционный список компанию из Владивостока

«ООО “Алис” внесена в список за то, что находится в собственности или под контролем Chinyong, действует или намеревается действовать прямо или косвенно от имени Chinyong. Республика Корея также вносит компанию в список за участие в отправке и работе зарубежных ИТ-специалистов КНДР», — добавили в ведомстве.