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США за связи с КНДР внесла в санкционный список компанию из Владивостока

Против компании «ООО Алис» из Владивостока Минфин США ввел санкции.

Источник: Комсомольская правда

США вместе с Республикой Корея ввели санкции против шести физических лиц и двух компаний. Соответствующий список появился на сайте управления по контролю над иностранными активами Минфина США. По мнению ведомства, попавшие в список, приносят доход в КНДР. В перечне также оказалась компания из Приморья, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

На сайте Минфина США указано, что ООО «Алис» находится во Владивостоке и подчиняется компании Chinyong, которая зарегистрирована в США. По мнению ведомства, в период с 2021 по 2022 год приморская организация выплатила материнской компании свыше 2,5 миллиона долларов.

«ООО “Алис” внесена в список за то, что находится в собственности или под контролем Chinyong, действует или намеревается действовать прямо или косвенно от имени Chinyong. Республика Корея также вносит компанию в список за участие в отправке и работе зарубежных ИТ-специалистов КНДР», — добавили в ведомстве.

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