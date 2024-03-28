«СКА-Нефтяник» зовёт болельщиков в арену «Ерофей» на автограф-сессию

Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» проведет для любителей хоккея с мячом и своих поклонников автограф-сессию нескольких своих игроков. Мероприятие состоится в субботу 30 марта в арене «Ерофей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». С болельщиками встретятся полузащитники Дмитрий Сидоров и Семен Чупин, а также защитник Валерий Ивкин. Кроме того, организаторы мероприятия обещают, что вместе с хоккеистами зрителей будут ждать девушки из группы поддержки и маскот Жорка. Автограф-сессия начнется в 13:00 в арене «Ерофей».