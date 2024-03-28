Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Нефтяник» зовёт болельщиков в арену «Ерофей» на автограф-сессию

Игроки команды будут ждать любителей хоккея с мячом 30 марта.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» проведет для любителей хоккея с мячом и своих поклонников автограф-сессию нескольких своих игроков. Мероприятие состоится в субботу 30 марта в арене «Ерофей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». С болельщиками встретятся полузащитники Дмитрий Сидоров и Семен Чупин, а также защитник Валерий Ивкин. Кроме того, организаторы мероприятия обещают, что вместе с хоккеистами зрителей будут ждать девушки из группы поддержки и маскот Жорка. Автограф-сессия начнется в 13:00 в арене «Ерофей».

Вход в спортивный комплекс будет осуществляться через второй этаж северной трибуны (со стороны улицы Вахова).

шоу