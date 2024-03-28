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В Волгоградской области 28 марта приостановят вещание ТВ и радио

На станциях отключат передающее оборудование для проведения плановых работ.

Источник: Волгоградская правда

В Волгоградской области 28 марта пройдут кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала в этих населенных пунктах.

Однако работы могут быть перенесены на другие даты из-за неблагоприятных погодных условий.

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