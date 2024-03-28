В Волгоградской области 28 марта приостановят вещание ТВ и радио

В Волгоградской области 28 марта пройдут кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала в этих населенных пунктах.
Однако работы могут быть перенесены на другие даты из-за неблагоприятных погодных условий.
На станциях отключат передающее оборудование для проведения плановых работ.
В Волгоградской области 28 марта пройдут кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала в этих населенных пунктах.
Однако работы могут быть перенесены на другие даты из-за неблагоприятных погодных условий.