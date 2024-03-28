«С экскурсиями, но без гуляний»: в Калининграде отметят День селёдки

В субботу, 13 апреля, на территории Музея Мирового океана отметят День селёдки. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.
В этот день поведут экскурсии и мастер-классы. СРТ-129, НИС «Витязь», Главный корпус, выставочный центр «Пакгауз», Военно-морской центр музея представят программу для гостей всех возрастов и расскажут о развитии рыболовного промысла и открытиях в океане.
«Fishкой программы станут мастер-классы для детей и взрослых от ведущих спортсменов-профессионалов Федерации рыболовного спорта — членов жюри Всероссийского фестиваля “Семейная рыбалка”, который инициирован Всероссийским обществом охраны природы», — говорится в сообщении. В День селёдки на музейной набережной будет работать специальная площадка, где можно зарегистрироваться для участия в фестивале, который пройдёт во всех регионах страны с мая по ноябрь 2024 года.
В этом году гастрономическая программа Дня селёдки переходит с набережной в рестораны Калининграда и области: с 5 по 12 апреля там пройдёт Рыбная неделя, организованная совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. Музей Мирового океана вдохновляет шеф-поваров региона, которые предложат гостям ресторанов выбрать на обед или ужин рыбные блюда по оригинальным рецептам, — отметили в публикации.
Жителей региона приглашают поделиться народными кулинарными секретами. В музее ждут рецепты блюд из селёдки. Тексты, фотографии и ролики просят присылать на электронную почту fishpost@world-ocean.ru. Жюри выберет лучший рецепт, а победитель на площадке Дня селёдки получит приз от музея.
День селёдки традиционного отмечают в Калининграде в начале апреля на территории ММО с 2006 года. Обычно на набережной исторического флота собираются тысячи людей, повара готовят на открытом воздухе рыбные блюда, а музей представляет новые выставки. В 2020 и 2021 годах День селёдки не отмечали из-за пандемии коронавируса. В 2023-м праздник посетило более 60 тысяч человек.
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