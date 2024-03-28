«С экскурсиями, но без гуляний»: в Калининграде отметят День селёдки

«Fishкой программы станут мастер-классы для детей и взрослых от ведущих спортсменов-профессионалов Федерации рыболовного спорта — членов жюри Всероссийского фестиваля “Семейная рыбалка”, который инициирован Всероссийским обществом охраны природы», — говорится в сообщении. В День селёдки на музейной набережной будет работать специальная площадка, где можно зарегистрироваться для участия в фестивале, который пройдёт во всех регионах страны с мая по ноябрь 2024 года.