Кемеровские полицейские проверили два склада в поисках мигрантов

Так, во время рейда на сменах находились около 200 сотрудников, 16 из которых были уроженцами соседних государств. Все они находились в России законно и многие имели российское гражданство, но один из мигрантов вовремя не встал на воинский учёт по месту регистрации, а ещё один работал разнорабочим, что не соответствовало заявленной деятельности по патенту.