Кемеровские полицейские проверили два склада в поисках мигрантов

Кемеровские полицейские провели рейды в двух сортировочных центрах Ленинского района и проверили законность нахождения на территории России иностранных граждан. Выяснилось, что правила соблюдали не все.
Так, во время рейда на сменах находились около 200 сотрудников, 16 из которых были уроженцами соседних государств. Все они находились в России законно и многие имели российское гражданство, но один из мигрантов вовремя не встал на воинский учёт по месту регистрации, а ещё один работал разнорабочим, что не соответствовало заявленной деятельности по патенту.
Первого нарушителя полицейские передали в военкомат, а в отношении второго составили административный протокол. Ему назначено наказание в виде штрафа 2 000 рублей.
Также правоохранители установили работодателя, допустившего незаконное трудоустройство мигранта. Его может ждать штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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