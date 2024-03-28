Глава ГИБДД Башкирии предупредил об опасности на дорогах

В связи с этим в утреннее и вечернее время на дорогах региона наблюдается гололед. Сотрудники ГИБДД работают на проблемных участках федеральных и республиканских дорог. Сейчас принимаются все меры для недопущения осложнения дорожной обстановки и предотвращения возможных автомобильных заторов.