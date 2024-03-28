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Глава ГИБДД Башкирии предупредил об опасности на дорогах

Сейчас в республике фиксируется ухудшение погодных условий — резкое понижение или перепады температуры, усиление осадков в виде снега с дождем. Об этом в соцсетях сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В связи с этим в утреннее и вечернее время на дорогах региона наблюдается гололед. Сотрудники ГИБДД работают на проблемных участках федеральных и республиканских дорог. Сейчас принимаются все меры для недопущения осложнения дорожной обстановки и предотвращения возможных автомобильных заторов.

Владимир Севастьянов призвал водителей быть предельно осторожными и внимательными.

«В такую погоду следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», — отметил глава ГИБДД Башкирии.

ГИБДД