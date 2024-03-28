Жители Москвы смогут изменить льготную категорию для получения карты москвича

«Ежегодно свыше одного миллиона человек подает заявление на получение карты москвича, более 11 процентов из них относятся сразу к нескольким льготным категориям. Ранее, если для выбранного в заявлении вида транспортного приложения льготная категория не подтверждалась, автоматически приходил отказ, и подавать заявку нужно было заново», — сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.