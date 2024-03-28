Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Москвы смогут изменить льготную категорию для получения карты москвича

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Жители столицы теперь смогут изменить льготную категорию на портале mos.ru для быстрого получения карты москвича. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Оформление карты москвича для горожан, которые относятся к нескольким льготным категориям, стало удобнее. Теперь, если при проверке указанной жителем льготной категории не подтвердилось его право на выбранный вид транспортного приложения, категорию можно изменить в личном кабинете пользователя на mos.ru после получения соответствующего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при заполнении заявления москвичам необходимо будет указать все льготные категории, к которым они относятся.

«Ежегодно свыше одного миллиона человек подает заявление на получение карты москвича, более 11 процентов из них относятся сразу к нескольким льготным категориям. Ранее, если для выбранного в заявлении вида транспортного приложения льготная категория не подтверждалась, автоматически приходил отказ, и подавать заявку нужно было заново», — сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Карта москвича является одним из важнейших социальных проектов столицы. Именная пластиковая карта выдается жителям Москвы и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. Карту могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, родители детей с инвалидностью, члены многодетных семей и другие.