Жители Москвы смогут изменить льготную категорию для получения карты москвича

«Оформление карты москвича для горожан, которые относятся к нескольким льготным категориям, стало удобнее. Теперь, если при проверке указанной жителем льготной категории не подтвердилось его право на выбранный вид транспортного приложения, категорию можно изменить в личном кабинете пользователя на mos.ru после получения соответствующего уведомления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при заполнении заявления москвичам необходимо будет указать все льготные категории, к которым они относятся.
«Ежегодно свыше одного миллиона человек подает заявление на получение карты москвича, более 11 процентов из них относятся сразу к нескольким льготным категориям. Ранее, если для выбранного в заявлении вида транспортного приложения льготная категория не подтверждалась, автоматически приходил отказ, и подавать заявку нужно было заново», — сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.
Карта москвича является одним из важнейших социальных проектов столицы. Именная пластиковая карта выдается жителям Москвы и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. Карту могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, родители детей с инвалидностью, члены многодетных семей и другие.