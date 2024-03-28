Дожди, сильный ветер, грозы. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

По сообщению синоптиков, сегодня местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 22−25 метров в секунду.
Также по республике будут наблюдаться переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза.
По Бухарской, Навоийской областям в первой половине дня, по Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом в западный 7−12 метров в секунду. Местами усиление ветра до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 22−25 метров в секунду. Температура воздуха 12−17 градусов тепла.
В столице переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5−10 метров в секунду, возможно усиление до 12−17 метров в секунду. Температура прогреется до 14−16 градусов тепла.
По предгорным и горным районам сегодня переменная облачность, временами осадки, местами сильные, возможна гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 17−22 метров в секунду. Температура 7−12 градусов тепла.
С 28 по 31 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. В период 28 марта-2 апреля по горным районам республики лавиноопасно.