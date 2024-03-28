Дожди, сильный ветер, грозы. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

По Бухарской, Навоийской областям в первой половине дня, по Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом в западный 7−12 метров в секунду. Местами усиление ветра до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 22−25 метров в секунду. Температура воздуха 12−17 градусов тепла.