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Дожди, сильный ветер, грозы. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в столице и по всей республике Узгидромет прогнозирует сильные дожди, ветра и грозы. В горах возможны сели и паводки. Также сохраняется лавинная опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Podrobno.uz

По сообщению синоптиков, сегодня местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 22−25 метров в секунду.

Также по республике будут наблюдаться переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза.

По Бухарской, Навоийской областям в первой половине дня, по Каракалпакстану и Хорезмской области во второй половине дня местами дождь. Ветер восточный с переходом в западный 7−12 метров в секунду. Местами усиление ветра до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 22−25 метров в секунду. Температура воздуха 12−17 градусов тепла.

В столице переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5−10 метров в секунду, возможно усиление до 12−17 метров в секунду. Температура прогреется до 14−16 градусов тепла.

По предгорным и горным районам сегодня переменная облачность, временами осадки, местами сильные, возможна гроза. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 17−22 метров в секунду. Температура 7−12 градусов тепла.

С 28 по 31 марта по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. В период 28 марта-2 апреля по горным районам республики лавиноопасно.